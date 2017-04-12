外來種斑腿樹蛙威脅生態 再移除9蛙

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苗栗縣政府農業處12日指出，苑裡鎮再度發現斑腿樹蛙的蹤跡，由於斑腿樹蛙屬於外來種，恐怕威脅本土原生種的白頷樹蛙，因此透過東海大學志工團隊協助，順利移除9隻。（農業處提供）中央社記者管瑞平傳真 106年4月12日

苗栗縣政府農業處今天指出，苑裡鎮再度發現斑腿樹蛙的蹤跡，由於斑腿樹蛙屬於外來種，恐怕威脅本土原生種的白頷樹蛙，因此透過東海大學志工團隊協助，順利移除9隻。

斑腿樹蛙背部為深褐色或褐色，四肢細長，有黑色橫帶，指間有微蹼、吸盤發達，股部與大腿內側有網狀斑，網紋較粗、類似黑底白點，因生存力強，被行政院農委會林務局列為推廣移除外來入侵物種之一。

農業處指出，根據生態觀察發現，斑腿樹蛙比一般樹蛙強壯，還會捕食台灣原生種的小青蛙和蝌蚪，嚴重威脅本土白頷樹蛙的生存環境，甚至造成生物多樣性失衡。

農業處表示，每年3月至11月是斑腿樹蛙的繁殖季節，去年民眾通報，苑裡鎮疑似出現斑腿樹蛙，隨即派員會同台中大甲溪生態環境維護協會前往移除2隻，今年4月再度與東海大學志工團隊現地勘查，再度移除9隻。

不過農業處也提醒民眾，斑腿樹蛙和白頷樹蛙在外觀上頗為相似，為避免濫殺本土種，不建議自行移除；若發現疑似斑腿樹蛙，可捕抓送至縣府查驗，或撥打農業處生態保育科電話037-559273通報。1060412

(中央社)