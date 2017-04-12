外來種斑腿樹蛙威脅生態 再移除9蛙
苗栗縣政府農業處今天指出，苑裡鎮再度發現斑腿樹蛙的蹤跡，由於斑腿樹蛙屬於外來種，恐怕威脅本土原生種的白頷樹蛙，因此透過東海大學志工團隊協助，順利移除9隻。
斑腿樹蛙背部為深褐色或褐色，四肢細長，有黑色橫帶，指間有微蹼、吸盤發達，股部與大腿內側有網狀斑，網紋較粗、類似黑底白點，因生存力強，被行政院農委會林務局列為推廣移除外來入侵物種之一。
農業處指出，根據生態觀察發現，斑腿樹蛙比一般樹蛙強壯，還會捕食台灣原生種的小青蛙和蝌蚪，嚴重威脅本土白頷樹蛙的生存環境，甚至造成生物多樣性失衡。
農業處表示，每年3月至11月是斑腿樹蛙的繁殖季節，去年民眾通報，苑裡鎮疑似出現斑腿樹蛙，隨即派員會同台中大甲溪生態環境維護協會前往移除2隻，今年4月再度與東海大學志工團隊現地勘查，再度移除9隻。
不過農業處也提醒民眾，斑腿樹蛙和白頷樹蛙在外觀上頗為相似，為避免濫殺本土種，不建議自行移除；若發現疑似斑腿樹蛙，可捕抓送至縣府查驗，或撥打農業處生態保育科電話037-559273通報。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。