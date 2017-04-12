救護車鳴笛仍挨撞 消防役男受傷送醫

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休旅車駕駛說，右側遭大型車輛擋住視線，沒有看到救護車。（許家寧翻攝）

救護車載送車禍患者時，在路口轉彎時與休旅車發生擦撞。（許家寧翻攝）

車禍造成役男頭部受傷送醫，相關肇事責任警方正調查釐清中。（許家寧翻攝）

花蓮吉安鄉今晨7時許，1輛救護車載著車禍挫傷的腳踏車騎士緊急送醫，雖然一路響著警笛，但在行經建國路與中央路口時，仍遭疾駛的白色休旅車撞上，造成溫姓役男頭部撞傷，救護車呼叫支援，分別將兩傷患送往醫院包紮救治，車禍肇事責任警方正釐清中。

吉安鄉早上發生救護車搶救病患送醫時在路口與車輛發生擦撞意外，消防吉安分隊接獲報案明義二街和永昌街路口發生一起車禍，在載送車禍傷患前往醫院就醫途中，一路鳴笛警示，在行經中央路、建國路口左轉時依規定減速，但仍與直行的休旅車發生對撞。

吉安分隊長游明信表示，溫姓替代役男頭部受到撞擊，有腫起來與輕微皮肉傷情形，送往慈濟醫院包紮觀察，至於車上救護的腳踏車騎士傷患，因為傷勢無立即生命危險，由支援的自強分隊轉送醫院救治，現場並通知轄區派出所前來處理。

休旅車駕駛則說，因為右側當時遭大型車輛擋住視線，造成視覺死角，根本沒有看到救護車。警方表示，救護車鳴笛護送病患，有搶越紅燈路權，依據「道路交通管理處罰條例」，若駕駛遇救護車警號不避讓，依法可處3600元罰鍰，並且吊銷駕照。

(中時)