周刊爆另結新歡 戴錫欽：不是女朋友是哥兒們
周刊爆料指北市議員戴錫欽桃花新開，另結新歡，戴錫欽12日早上出面澄清「她不是女朋友，我也沒有另結新歡」，他強調周刊只憑兩張照片就下此結論，是「烏龍大爆料」，而狗仔如果跟到底的話，會發現當天他和女主角是各自回家，他表示公眾人是該受檢驗，他仍盼外界將焦點放在問政和選民服務上。
戴錫欽被周刊直擊和神似楊千嬅的女友人穿著情侶外套到KTV唱歌尋歡，還一起牽手「打香腸」，互動相當甜蜜。不過戴錫欽出面表示，他的確是去年和妻子離婚，目前單身，但周刊所指的女主角是朋友的朋友，過去有交情，她個性也爽朗，也許「互動上舉手投足會有接觸，但絕不是男女朋友」。
周刊所指的KTV之約，戴錫欽說他是應友人之邀赴約，與女主角是「兄弟關係」並不是男女感情，周刊僅憑兩張照片就認為他另結新歡，這是「烏龍大爆料」；「不管外界拍到什麼，事實什麼就是什麼」，至於有無十指緊扣，戴錫欽說，他視對方如妹妹，有些是拍攝角度的錯覺，根本不是什麼真命天女。
媒體又問他和美女議員許淑華的關係，戴錫欽很快地說，「大家都是好同事，又是同選區，希望各自在問政和服務工作努力。」他強調，公眾人物雖應受檢視，但很希望外界將焦點置於他問政，自己也會檢討拿出更好表現來吸引目光。
繼市議員童仲彥之後，戴錫欽又成為新的媒體焦點，再度佐證了市議會桃花窟的威力；在戴錫欽受訪同時，議會五樓則有另一批媒體正等待同樣傳出緋聞的另一位市議員吳志剛出面回應。
(中時)
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