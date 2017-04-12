李明哲案 陸：台刻意把問題引導至兩岸關係

針對李明哲案，陸委會昨開國際記者會，要求大陸國台辦說明李明哲相關資訊，盡快進行協商對話。國台辦發言人安峰山今於例行記者會表示，陸委會的說法，是典型的明知故問、揣著明白裝糊塗；大陸方面對李銘哲案就是依法處理，並依法維護當事人權益，陸委會刻意把問題引導至兩岸關係，只會使已相當嚴峻的兩岸局勢雪上加霜。

安峰山指出，自2016年5月20日以來，，體現一個中國的「九二共識」是兩岸主管部門溝通對話機制建立的老基礎，台灣方面不願承認體現一個中國的「九二共識」，破壞兩岸和平發展基礎，致使兩岸溝通聯繫機制中斷，這點相信大家都非常清楚。

面對台灣各界關注李明哲案的處理，安峰山表示，李明哲因涉及「危害國家安全」活動，正接受大陸有關部門依法調查，國台辦也在3月29日、4月7日先後發出聲明，基於人道考量，海協會委託海峽兩岸交流服務中心，向李凈瑜進行通報，並轉交李明哲致父母親筆信。

安峰山痛批，面對部分人士造謠，攻擊大陸，這種行為是不會得逞的；若不斷干擾辦案程序，只會使李明哲案更加複雜，台灣方面有意引導兩岸關係，只會使已相當嚴峻的兩岸關係雪上加霜。

(旺報)