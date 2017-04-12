涉嫌將過期魚貨改標 美食家梁幼祥今被起訴

魚貨進口商祥而盛企業公司，因低價進口過期的魚貨、鮑魚罐頭，交給「台灣食神」稱號的美食家梁幼祥重新打印後銷售至君悅飯店等地，獲利455萬多元。台北地檢署今早依偽造文書罪嫌起訴祥而盛負責人陳幼祥、梁幼祥2人，檢方以陳認罪，請求從輕量刑，另梁因矢口否認犯罪，檢方請求法院若梁在審理期間認罪，給予酌情量刑。

另祥鼎康登記、實際負責人潘怡君、胡涵婕獲不起訴；許姓、李姓、張姓、方姓4名員工因認罪，檢方給予緩起訴，須支付3萬元給公庫。

檢調接獲檢舉，指稱祥而盛負責人陳幼祥長期以低價購買沒有標示產地、製造日期的劣質冰魚、鮭魚等食材，存放在高溫的地下室停車場或冷藏倉庫，明知這些食材都是2014至2015年的產品，卻在2014年6月24日起指示員工竄改有效日期後，再賣給北市高檔鐵板燒店「大方養生鐵板燒」等餐廳、君悅等五星級飯店牟利。

另陳幼祥去年從智利進口「黃金網鮑魚」罐頭13箱，有效日期為去年9月7日，明知產品即將到期，卻請梁幼祥竄改有效期限。去年7月22日梁指示蕭姓員工、史姓工讀生開車載運罐頭改標。祥而盛再將竄改過效期的罐頭，交給吉品養生四處販售。

檢調去年11月搜索祥而盛等地，已查扣200多罐罐頭，事後並傳喚梁幼祥到案，梁否認知情，辯稱只是幫忙找人打印，沒販賣過期海鮮，北檢複訊後，依偽造文書罪嫌諭令8萬元交保。

梁幼祥當時表示，他和陳幼祥是20多年好友，陳因罐頭的標籤不清楚，曾請他試吃；吃過後幫忙祥鼎康人員打上日期，不是竄改。他說，有點被陳幼祥騙了的感覺。

梁幼祥強調，他創辦祥鼎康，但已離開3年多，他與陳幼祥的祥而盛沒有業務及資金往來，他在這行業已30年，不可能販售過期魚品。檢方訊後諭令梁以8萬元交保。

(中時)