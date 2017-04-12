美航母制北韓 與日艦東海演訓
美國海軍「卡爾文森號」航空母艦打擊群駛向朝鮮半島近海。為與日本海上自衛隊艦艇聯合訓練，美日正在協商。
日本「朝日新聞」報導，日本官方相關人士透露，卡爾文森號（USS Carl Vinson）航母領軍的打擊群將與日本聯合演訓，地點設定在東海、九州西方海域。
北韓多次挑釁發射彈道飛彈，美日希望合作強力牽制北韓。
卡爾文森號打擊群從新加坡出發，原本預定駛向澳洲，但日前變更行程，駛向朝鮮半島近海。預計本月下旬抵達日本的近海。
日本防衛省開始研議海上自衛隊與航母領軍的打擊群聯合演訓的日程、出動艦艇的數量。1060412
(中央社)
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