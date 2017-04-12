爭取前瞻 林佳龍：機會是給準備好的人

前瞻基礎建設條例草案第二場公聽會今天召開，台中市長林佳龍表示，很多人會說為什麼這次的水環境的預算，民進黨執政的縣市爭取比較多，他必須說明，「機會是給準備好的人」。

立法院經濟委員會今天舉行第二場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，會中將聚焦於水環境建設的討論，包括林佳龍、桃園市長鄭文燦、台北市副市長林欽榮、屏東縣長潘孟安等縣市首長皆受邀出席。

林佳龍在會前接受訪問時表示，感謝台中市的8位立委跨越藍綠，共同為台中來爭取這次水環境的預算，水沒有顏色，水災來也不會分顏色，相信地方的團結，能更容易得到中央的支持。

林佳龍說，很多人會說為什麼這次的計畫中水環境的預算，好像是中南部、民進黨執政的縣市爭取比較多，他必須說明，「機會是給準備好的人」，像台中市的治水已經展開了，可是經費不足就要做很久，但若有中央的支持，就可以做全流域的治理。

他說，過去因城鄉差距，中南部在治水預算上相對不足，所以這次中央願意一步到位，進行全流域的治理，且不只是治水防洪，還考慮到清水環境的營造，這是負責任的做法。

林佳龍也表示，如軌道運輸，台北市以前是由中央政府編列預算，還不算債務，但中南部要蓋一條軌道運輸，配合款卻非常的高，不能夠說台北在蓋捷運就中央出錢，中南部要有個軌道運輸，就說的好像是在搶錢。1060412

(中央社)