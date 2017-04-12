基隆機車行火警 發現2具遺體

基隆市八堵路一間機車行，今天凌晨5時許發生火警，由於機車行內有許多易燃材料，火勢一發不可收拾。消防人員在2樓浴室及後方房間各發現一具遺體。火災原因仍待鑑定。

附近居民向消防人員表示，起火民宅2樓住著一對60歲老夫妻，兩人在火警後並未逃出，消防人員先在2樓浴室發現一具遺體，隨後在後方房間又發現一具遺體。

基隆市消防局表示，這棟建築1樓都是機車維修物品，3樓、4樓堆滿雜物，對搶救造成阻礙。

至於火災發生原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。1060412

(中央社)