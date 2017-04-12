藍批台日漁業談判「媚日」 海巡署：護漁決心未有改變

台日先前首度召開「漁業合作工作小組會議」，日方拒認我在沖之鳥海域的漁權，國、親立委質疑蔡政府媚日、談判失利。海巡署長李仲威今天在立法院答詢表示，沖之鳥海域談判持續進行，我方也持續爭取、表達立場；現在12至200海里就是公海，且海巡署護漁決心未有改變，「沒有媚日不媚日的問題」。

關於「沖之鳥」爭議，我方一向主張台灣漁船有權在該海域作業，日方則堅持擁有「沖之鳥」專屬經濟海域的立場，上回工作會議，雙方各自表述，並無共識、交集。

親民黨立委陳怡潔質疑，沖之鳥只是「礁」，日方如何主張經濟海域？若政府對日本示好、示弱，日方就會「侵門踏戶」，對於漁權一點一滴流失，以後海巡也不用護漁了，請日本護衛隊巡弋即可。

李仲威答詢表示，沖之鳥定位就是爭議之處，雙方需要去協商，我方有既定的立場，海巡的態度、行動始終都很強硬。目前護漁行動已經開始，沖之鳥海域已有一條巡護船在執行任務，過程中也會詢問附近作業漁船是否需要協助。

另，國民黨立委黃昭順指出，菲律賓打算派兵至中業島，距離我太平島近，詢問海巡是否準備好了？她並質疑，現在正值漁汛期，但目前只看到國防部講話，海巡署卻是「最高品質靜悄悄」，未見明確態度。

李仲威強調，海巡署在太平島的防務沒有減弱，而且是持續強化，對於各種可能狀況，都會先預訂擬定應處作為。目前菲國只是宣示，尚未到一個行動，海巡都會嚴密掌握情勢，保護主權、領土的決心絕對有。

(中時)