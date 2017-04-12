大陸休閒鄉村旅遊規模達上兆台幣
人民網報導，大陸農業部和浙江省共同舉辦的全國休閒農業和鄉村旅遊大會，發布《中國休閒農業和鄉村旅遊發展研究報告（2016年度）》，提到2016年大陸休閒農業和鄉村旅遊接待遊客近21億人次、營業收入超過5700億元（人民幣，下同），從業人員845萬，帶動672萬戶農民受益。
據不完全統計，目前經營主體已有30.57萬個，比前一年增加近4萬個；休閒農業和鄉村旅遊成為旅遊投資新亮點，投資金額約3000億元，比2015年增加400億元。整個產業呈現出發展加快、佈局優化、品質提升、領域拓展的良好態勢。
(旺報)
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