曾爆是洗米華小四 莊端兒滾床單露乳暈
澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）近來已和正宮陳慧玲和好如初，小三Mandy Lieu則和孩子在英國沒有返港。不過過去周焯華緋聞多多，曾經和他傳過緋聞、疑似是小四的女星莊端兒，近日則是在網上曬出在床上的影片，沒想到和貓玩的她卻疑露乳暈。
莊端兒儘管已經在螢光幕消失一陣，可愛和粉絲互動的她也時常貼出照片與影片，但近來她曬出穿著性感睡衣與貓在床上滾床單的影片，其中一個鏡頭疑似露乳暈，讓不少網友全睜大眼！
但事後莊端兒接受港媒訪問時否認，透露自己看了好幾回，也說自己有穿Bra，強調沒有走光。不過莊端兒身材火辣，更有E奶好身材，先前就曾被封是「人間胸器」！
(中時電子報)
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