日人氣歌姬加藤Miliyah 驚爆不倫戀2年！

加藤Miliyah驚爆搭上有婦之夫。(圖／翻攝自日網)

28歲日本人氣歌姬加藤Miliyah，現被雜誌爆料，搭上有婦之夫，兩人秘密交往2年，月初被拍到約會照，不倫戀才曝光，她也立刻發聲明認錯，表示已經分手，希望能挽救歌唱事業。

據《FLASH》雜誌報導，加藤Miliyah和一名30多歲的型男主廚交往2年，對方已有妻兒，兩人常藉旅行偷情，月初她們到伊豆修善寺旅行，被拍個正著，不倫戀曝光，她也趕緊發聲明認錯道歉，表示已經分手，似乎想挽救破壞別人家庭形象。

加藤Miliyah以渾厚的唱腔、時尚穿著打扮，引起不少話題，她和清水翔太的合作曲《Love Forever》還有抒情歌《Aitai》廣為人知，和中島美加並列日本兩大歌姬。

(中時電子報)