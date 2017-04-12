NBA》老鷹擊潰黃蜂 季後賽首輪戰巫師

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「魔獸」霍華(右)本季轉戰老鷹之後成為球隊的定海神針，有效捍衛禁區，並且幫助球隊以東區第五殺進季後賽。(美聯社資料照)

前陣子一度陷入7連敗泥沼的老鷹，好不容易在季末回過神來，12日主場迎戰黃蜂，整場比賽壓著對手打，最終以103比76狂勝，中止本季對戰3連敗，而且確保東區第五席位，季後賽首輪將挑戰第四巫師。

老鷹在3月14至27日吞下7連敗，東區排名從前段班急速下滑，並且出現保八危機，幸好在29日起的8場比賽拿下6勝，目前處4連勝狀態。季後賽首輪挑戰巫師，雙方本季交手4次，老鷹1勝3敗，開幕戰擊敗巫師後苦吞對戰3連敗，加上季賽首輪巫師享有主場優勢，對老鷹而言極為不利。

此役，黃蜂主將肯巴沃克持續缺陣，老鷹在打完前三節已取得21分絕對領先優勢，第四節出清板凳，13名球員輪番上陣，而且都留下得分紀錄。所有球員出賽時間都不超過27分鐘，當家中鋒霍華19分、12籃板最佳。

早已無緣季後賽的黃蜂，打來魂不守舍，投籃命中率只有33%，三分球出手23次只命中3球，投籃命中率低至13%，慘輸27分。替補蘭姆攻下兩隊最高21分。

此役結束後，東區三至六名次底定，暴龍第三、巫師第四、老鷹第五、公鹿第六，兩組對戰組合也出爐，暴龍迎戰公鹿，老鷹挑戰巫師。至於東區霸主是塞爾提克或是騎士，最後兩張門票係由溜馬、公牛和熱火搶下，都得等到13日最後一天例行賽才能敲定。

(中時電子報)