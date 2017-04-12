男童離家車陣中遊玩 警即時救援
台中市一名3歲男童日前獨自溜出門玩耍，卻穿梭在車水馬龍的車陣中，附近民眾發現覺得很危險，立即通報警方將他帶離車陣，無奈男童無法表達自己住處，警方只好採地毯式搜尋、挨家挨戶詢問，才終於送他安然返家。
勤工派出所指出，接獲民眾報案表示有男童在復興路與環中路口亂竄，且周邊車輛呼嘯而過，險象環生，員警見狀後立即趨前、為男童擋住疾駛而來的車輛，接著抱住男童將他帶回派出所。
因男童嚇得嚎啕大哭，警方先提供麵包讓他果腹，警方說，因男童無法明確闡述住處位置，只好帶著他挨家挨戶詢問，歷經一個多小時尋找，終於安全送他返家。
男童父親表示，父子倆平時相依為命，因他做臨時工維持生計，可能因而疏忽照顧孩子，未來會多注意。
(中時)
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