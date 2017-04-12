S Hotel開幕 汪小菲：終於可以光明正大試營業

汪小菲今在微博宣布S Hotel「八個月的裝修，14個月的申請牌照，終於可以光明正大的試營業了」。（圖／本報系資料照片）

汪小菲以愛妻大S之名為靈感，投資的量子飯店「S Hotel」，汪小菲經營餐飲有成，現把事業版圖延伸到觀光旅館，去年他曾曬出試菜照，大讚菜色，汪小菲今（12日）則宣布：「八個月的裝修，14個月的申請牌照，終於可以光明正大的試營業了」。

S Hotel是汪小菲以大S之名，做為飯店名字示愛，在台開設「S Hotel」，打造北歐風設計旅館，今深夜在微博宣布：「八個月的裝修，14個月的申請牌照，終於可以光明正大的試營業了」。汪小菲甩日前被爆無照營業陰霾，並寫下：「雖然我可以找家人和朋友代持，解決很多麻煩。但是做事就是走正道，走大道！」

汪小菲微博全文。（圖／取材自汪小菲微博）

汪小菲對飯店細節親力親為，去年邀請小S夫妻、蔡康永、范瑋琪等好友試菜，大S也為飯店衛浴備品、床單和棉被等用品親自體驗，夫妻倆齊心為S Hotel努力，飯店有汪小菲和大S的加持，讓S hotel星味十足。

(中時電子報)