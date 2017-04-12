大學申請入學 登記志願序通行碼13日寄發
各大學將於4月27日前公告個人申請錄取名單。甄選委員會今天表示，網路登記志願序通行碼通知單13日寄發，獲校系錄取的考生務必上網填志願。
大學個人申請入學目前正在進行第二階段指定項目甄試，各校錄取結果需在4月27日前公告，由於考生個人申請可報名6志願，因此可能參加最多6校系的二階甄試，最多重複錄取6校系。
大學甄選委員會表示，只要經任一校錄取的考生，務必要上網填寫志願序，接受統一分發，「網路登記就讀志願序通行碼通知單」將於4月13日寄發，個別報名考生，通行碼通知單將寄送至考生通訊地址，集體報名考生，將由學校轉發通行碼通知單。
經各大學錄取的考生、師資保送甄試錄取生及醫事人員養成計畫錄取生（含正、備取生）應於5月2日至5月3日每日上午8時起至晚間10時止，至甄選會網站（https://www.caac.ccu.edu.tw/）完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。若「通行碼」不慎遺失時，須於4月26日至5月3日每日上午9時至下午5時（假日不受理），向甄選會申請補發。
甄選委員會也提醒，「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國(市)立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，也須同時與「個人申請」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記。1060412
(中央社)
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