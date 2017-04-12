泰AK旅行社內鬨 業者稱營運正常

在泰國獲好評的AKHOUSE旅行社，近期有股東頻頻在網路貼文稱公司營運不正常並指名道姓，不過業者郭玫蘭今天表示，是股東之間意見不合，已達成協議，一切營運正常。

自4月8日起有人在旅行相關網站貼文說，「號稱曼谷最大旅遊公司出現狀況，目前連招牌都沒有了，白天也沒有人上班，該公司目前網站一樣有接單。」，並不時更新資訊，引發準備參加行程的網友恐慌。

遭指名的郭玫蘭今天表示，由於股東之間意見不同，但經過多日溝通協商，已經達成協議，該股東已退出經營權，由她接手並將發表聲明。

她表示，這段期間所造成的紛擾，對消費者感到不安，希望社會大眾繼續支持。今天下午將發表聲明，說明協商結果。1060412

(中央社)