立委要求機師酒駕納刑責 查到抓去關
民進黨立委鄭寶清今天質詢時，要求民航局將機師酒駕標準移入民航法，並課予刑責，查到就抓去關，並將酒測比例提高到百分之百。
立法院交通委員會今天安排飛航安全調查委員會報告業務，民航局相關人員也列席。
鄭寶清說，現在道路開車酒駕都有公共危險罪，可依刑法定罪，民航法也對輕航機酒駕有規範，一般民航機機師酒駕標準卻只訂在管理規則，應移入民航法，並課予刑責，查到就抓去關。
民航局長林國顯表示，國外有很多國家對機師酒測課刑責，他認同修民航法，加重對機師酒測罰責。
民進黨立委林俊憲也要求，民航局對機師酒測超標，也應加重公司罰則，日前遠航機師酒測超標，民航局才罰遠航新台幣60萬元，他認為不痛不癢，應再加重10倍。
立委趙正宇和林俊憲也認為目前航空公司對機師酒測比例才3成，航空站才抽5%至10%，實在太低，應做到百分之百全面檢測。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。