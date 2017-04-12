立委要求機師酒駕納刑責 查到抓去關

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民進黨立委鄭寶清今天質詢時，要求民航局將機師酒駕標準移入民航法，並課予刑責，查到就抓去關，並將酒測比例提高到百分之百。

立法院交通委員會今天安排飛航安全調查委員會報告業務，民航局相關人員也列席。

鄭寶清說，現在道路開車酒駕都有公共危險罪，可依刑法定罪，民航法也對輕航機酒駕有規範，一般民航機機師酒駕標準卻只訂在管理規則，應移入民航法，並課予刑責，查到就抓去關。

民航局長林國顯表示，國外有很多國家對機師酒測課刑責，他認同修民航法，加重對機師酒測罰責。

民進黨立委林俊憲也要求，民航局對機師酒測超標，也應加重公司罰則，日前遠航機師酒測超標，民航局才罰遠航新台幣60萬元，他認為不痛不癢，應再加重10倍。

立委趙正宇和林俊憲也認為目前航空公司對機師酒測比例才3成，航空站才抽5%至10%，實在太低，應做到百分之百全面檢測。1060412

(中央社)