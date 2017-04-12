上海外灘下令 禁共用單車上路

大陸的共用單車很方便，但是現在已經不能隨意騎行與停車了。新民網報導，上海市黃浦區公佈共用單車投、騎、停禁限區域，禁限區域包括了外灘、人民廣場、新天地、田子坊等，大多都是遊客眾多的觀光區，在那邊最好注意一下。

(旺報)