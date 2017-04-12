李明哲案 陸：委託台灣團體通報

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針對民進黨前黨工李明哲在中國大陸失聯，中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，大陸海協會已委託台灣「海峽兩岸交流服務中心」向李明哲的妻子李凈瑜通報情況，並轉交李明哲的親筆信。

安峰山表示，此案是因李明哲「涉嫌從事危害國家安全活動」，接受有關部門的「依法調查」。

他說，「大陸有關方面是在依法辦案，並將依法維護當事人的合法權益，如果蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題進一步複雜化，損害當事人的權益」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山回應媒體提問，作上述表示。 1060412

(中央社)