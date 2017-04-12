勞動部鬆綁責任制 立委批開後門
勞動部預告將檢察署警備車、勘驗車及偵防車的駕駛納入責任制，國民黨立委蔣萬安今天批評，法務部提出申請後，勞動部為了解決一例一休問題就全盤接受，大開責任制後門。
勞動部長林美珠則回應，法務部可能在新制上路後，在調適過程中發現這些駕駛工作性質有調整必要而提出申請，勞動部審議過程相當嚴謹，並不是行業提出就會全盤接受，程序相當完備。
立法院社福及衛環委員會今天處理106年度中央政府總預算案有關衛生福利部預算凍結案計133案（含報告事項107案及討論事項26案），蔣萬安針對勞動部日前擬將2職類包含教育部入闈的考試人員跟檢察署警備車、勘驗車及偵防車駕駛納入責任制質詢林美珠。
蔣萬安表示，檢察機關警備車、勘驗車及偵防車的駕駛適用勞基法這麼多年，都沒有發生排班問題，很明顯就是一例一休上路之後造成工時不彈性，因此現在無法因應而冒出排班問題，結果勞動部就納入責任制條款。
林美珠回應，週休二日新制實施之後，不論是行政機關、私部門還是企業，全國都在調適適用新制中，可能是法務部調適過程中發現這些駕駛同仁的確因工作性質有需要調整必要，因此才提出納入責任制條款的需求。
蔣萬安指出，總統蔡英文競選承諾有一項是停止責任制濫用，結果勞動大開責任制的後門，法務部提出納入責任制的需求，結果勞動部馬上預告適用，這違反蔡總統競選承諾。
林美珠則回應，勞動部並沒有濫用責任制，審議過程相當嚴謹，審議時資方勞方代表都會出席並針對工作性質充分說明，勞動部並不是行業來提出就會全盤接受，是有嚴謹的審查機制，並一定要得到個別勞工的同意，程序相當完備。1060412
(中央社)
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