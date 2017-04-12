涉水產品效期變造案 梁幼祥遭起訴
美食家梁幼祥涉捲入「祥而盛」公司變造水產品有效日期案。台北地檢署偵辦後，今天依偽造文書、詐欺等罪，對梁幼祥及公司陳姓負責人提起公訴。
這起案件發生在去年11月間，檢調獲報，位於台北市仁愛路的「祥而盛」公司，涉嫌進口即期、過期與來源不明的鮭魚、冰魚及鮑魚罐頭，並交由「祥鼎康」更改標籤有效期限。
梁幼祥在去年11月11日完成調查局新北市調處的初訊後，移送北檢接受複訊；檢方訊後依涉犯偽造文書罪嫌，諭令梁以新台幣8萬元交保候傳。
梁幼祥完成交保後，接受媒體採訪時強調，這件事情是子虛烏有，自己沒有賣任何黑心的東西，而他在這行業30多年，從沒做過虧心事，「祥而盛」的陳姓負責人，是他多年的好友，也是一位誠實的商人。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。