涉水產品效期變造案 梁幼祥遭起訴

美食家梁幼祥涉捲入「祥而盛」公司變造水產品有效日期案。台北地檢署偵辦後，今天依偽造文書、詐欺等罪，對梁幼祥及公司陳姓負責人提起公訴。

這起案件發生在去年11月間，檢調獲報，位於台北市仁愛路的「祥而盛」公司，涉嫌進口即期、過期與來源不明的鮭魚、冰魚及鮑魚罐頭，並交由「祥鼎康」更改標籤有效期限。

梁幼祥在去年11月11日完成調查局新北市調處的初訊後，移送北檢接受複訊；檢方訊後依涉犯偽造文書罪嫌，諭令梁以新台幣8萬元交保候傳。

梁幼祥完成交保後，接受媒體採訪時強調，這件事情是子虛烏有，自己沒有賣任何黑心的東西，而他在這行業30多年，從沒做過虧心事，「祥而盛」的陳姓負責人，是他多年的好友，也是一位誠實的商人。1060412

(中央社)