威懾北韓 日擬與美東海軍演秀拳頭
為了威懾北韓，讓它不再進一步試射飛彈，美國「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群正部署朝鮮半島海域，以展現軍力，而日本海上自衛隊計畫，將與美方舉行聯合演習。
兩名消息人士告訴路透，當「卡爾文森」號航母戰鬥群通過日本附近海域時，日本海上自衛隊可能進行直升機降落與通訊演習。
一名消息人士說︰「當『卡爾文森』號進入東海時，日本想派出幾艘驅逐艦。」
而美日海軍在中國領土附近展現武力，可能會令北京不快。雙方因釣魚台列嶼的主權問題，彼此僵持不下。
由於北韓迅速發展彈道飛彈，加上美國總統川普威脅，可能單獨採取行動，以解決平壤問題，因此日本國內的憂慮與日俱增。
北韓官媒周二警告，要是美方有任何侵略跡象，將對美國發動核武攻擊。而川普則推文回應說，北韓在「自找麻煩」，不管北京幫不幫忙，美國都會「解決這問題」。
另一方面，韓國代總統黃教安則警告北韓，不要再進行更大的挑釁，並下令軍方加強監視，同時確保與華府密切聯繫。
一般預料，平壤將在北韓「國父」金日成4月15日冥誕，或是4月25日的建軍節當天試射飛彈，甚至進行第6次核試，而這對耐心有限的川普政府來說，無疑將是跨越紅線的行為。
(中時電子報)
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