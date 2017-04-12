害員工摔死 惡房東張淑晶判刑7月

我要評比

被控坑殺房客的惡房東張淑晶，3年前與合夥人黃鐸派一名廖姓員工，到出租套房安裝冷氣室外機鐵架，但卻沒提供安全設備，致廖男不慎踩破雨遮從2樓摔死，張女、黃男又無視停工禁令偷偷施工。

高院今日將張、黃各依業務過失致死罪判刑7月、8月、可易科罰金，全案可上訴。

(中時)