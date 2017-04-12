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出席立院前瞻計畫公聽會 林佳龍：治水不分顏色

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台中市長林佳龍出席立院前瞻計畫公聽會治水不分顏色台中已做好準備
台中市長林佳龍今天出席立院前瞻計畫公聽會，強調治水不分顏色，強調：「台中市已經準備好了，機會是給準備好的人！」（陳世宗翻攝）

行政院「前瞻基礎建設計畫」12日於立法院召開公聽會，市長林佳龍親自出席爭取支持。林佳龍強調「水沒有顏色，水災來也不會分顏色！」地方的團結更容易得到中央支持，所以他極力邀請8位市籍立委共同爭取。機會是留給準備好的人，台中已經準備很久，也爭取很久了，希望中央支持，讓台中進行全流域治理。

台中市長林佳龍今日在「前瞻基礎建設計畫」公聽會說明時，強調「水沒有顏色，水災來也不會分顏色」，地方的團結更容易得到中央支持。很多人說為什麼這次水環境預算，似乎中南部民進黨執政縣市爭取到比較多？但他認為「機會是給準備好的人！」台中市的治水早已自行展開，但畢竟預算不足，治水是長久的建設，像是柳川、綠川等水域整治，若有中央支持，就可進行全流域治理。

針對城鄉差距問題，林佳龍說，大台北地區的治水過去都已經完成，像台北的汙水下水道、雨水下水道幾乎都已到達100％；新北市員山子分洪道，就解決淹水問題。中南部縣市則有明顯的城鄉落差，治水預算上相對不足，這次中央願一步到位進行全流域治理，且不只是治水防洪，還考慮到親水環境營造，是負責任的做法。

林佳龍指出，對於行政院前瞻計畫中的水環境計畫，中央目前重心似乎放在防洪治水，但台中市政府的防洪計畫都涉及水環境營造，包括生態河川容易親水，前瞻性表現在大量開發水資源、再生水利用；像水湳經貿園區的中水道，1天可以產生1萬4000噸再生水，不但可以做澆灌使用，還可以供給工業區，解決水不足時生產的危機；像福田水資源中心1天可以產生14萬噸再生水，缺水時將是「救命水」，這絕對具有前瞻性。

林佳龍表示，台中已經準備很久，也已準備好非常多計畫。柳川已整治400公尺，綠川整治也已開始，但若市府一段一段做，可能要花10至20年。中央看到市府的成績，願意加碼一次到位，進行水流域的綜合治理，對台中來說是「及時雨」。

林佳龍表示，台中市提出的計畫都是重要而急迫，也都是公開資訊。台北市過去得天獨厚，中央出錢就做好了；可是中南部只要一個城市地區或火車站淹水，大家都要受水患之苦，所以這次他邀請市籍8位立委聯名，就是要把握這個千載難逢的契機，把握前瞻計畫。

林佳龍強調，前瞻計畫是千載難逢的機會，透過各種方式，不分藍綠，透過國民黨、時代力量、民進黨立委跟各部會聯絡，也得到中央支持，地方都感到鼓舞，市府提出的計畫市民都很有感，希望不分藍綠都能支持。

(中時)

關鍵字：前瞻基礎建設計畫林佳龍公聽會台中治水
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