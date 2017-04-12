出席立院前瞻計畫公聽會 林佳龍：治水不分顏色

台中市長林佳龍今天出席立院前瞻計畫公聽會，強調治水不分顏色，強調：「台中市已經準備好了，機會是給準備好的人！」（陳世宗翻攝）

行政院「前瞻基礎建設計畫」12日於立法院召開公聽會，市長林佳龍親自出席爭取支持。林佳龍強調「水沒有顏色，水災來也不會分顏色！」地方的團結更容易得到中央支持，所以他極力邀請8位市籍立委共同爭取。機會是留給準備好的人，台中已經準備很久，也爭取很久了，希望中央支持，讓台中進行全流域治理。

台中市長林佳龍今日在「前瞻基礎建設計畫」公聽會說明時，強調「水沒有顏色，水災來也不會分顏色」，地方的團結更容易得到中央支持。很多人說為什麼這次水環境預算，似乎中南部民進黨執政縣市爭取到比較多？但他認為「機會是給準備好的人！」台中市的治水早已自行展開，但畢竟預算不足，治水是長久的建設，像是柳川、綠川等水域整治，若有中央支持，就可進行全流域治理。

針對城鄉差距問題，林佳龍說，大台北地區的治水過去都已經完成，像台北的汙水下水道、雨水下水道幾乎都已到達100％；新北市員山子分洪道，就解決淹水問題。中南部縣市則有明顯的城鄉落差，治水預算上相對不足，這次中央願一步到位進行全流域治理，且不只是治水防洪，還考慮到親水環境營造，是負責任的做法。

林佳龍指出，對於行政院前瞻計畫中的水環境計畫，中央目前重心似乎放在防洪治水，但台中市政府的防洪計畫都涉及水環境營造，包括生態河川容易親水，前瞻性表現在大量開發水資源、再生水利用；像水湳經貿園區的中水道，1天可以產生1萬4000噸再生水，不但可以做澆灌使用，還可以供給工業區，解決水不足時生產的危機；像福田水資源中心1天可以產生14萬噸再生水，缺水時將是「救命水」，這絕對具有前瞻性。

林佳龍表示，台中已經準備很久，也已準備好非常多計畫。柳川已整治400公尺，綠川整治也已開始，但若市府一段一段做，可能要花10至20年。中央看到市府的成績，願意加碼一次到位，進行水流域的綜合治理，對台中來說是「及時雨」。

林佳龍表示，台中市提出的計畫都是重要而急迫，也都是公開資訊。台北市過去得天獨厚，中央出錢就做好了；可是中南部只要一個城市地區或火車站淹水，大家都要受水患之苦，所以這次他邀請市籍8位立委聯名，就是要把握這個千載難逢的契機，把握前瞻計畫。

林佳龍強調，前瞻計畫是千載難逢的機會，透過各種方式，不分藍綠，透過國民黨、時代力量、民進黨立委跟各部會聯絡，也得到中央支持，地方都感到鼓舞，市府提出的計畫市民都很有感，希望不分藍綠都能支持。

(中時)