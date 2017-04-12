談寵物生死 動物生命關懷親子講座開放報名
台中市動物保護防疫處為推廣正確的寵物生命關懷理念，4月份起將陸續開設12場次動物生命關懷親子講座，目前先開放第1及第2場次報名，講座日期分別為4月22日及5月20日，邀請專業講師分享如何面對毛小孩的生老病死，講座免費，歡迎踴躍參加。
動保處指出，第1場次時間為4月22日下午2時至4時，地點在大墩文化中心B1會議室，邀請享受美光心理治療所心理師游益航擔任講師，分享飼主如何在寵物生死關頭面對壓力與失落情緒、如何走出失去毛小孩的傷痛等，說明正確生命關懷理念。
第2場次時間為5月20日下午2時至4時，地點在台中市立圖書館南屯分館3樓會議室，邀請朝陽科技大學銀髮產業管理系講師郭慧娟授課，除上課外，還結合桌遊，以寓教於樂的方式讓人了解飼主應付責任及面對寵物生老病死的正確態度。
講座採線上報名，報名請上網站 http://www.animal.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=1845936&ctNode=1557&mp=119020 。
(中時)
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