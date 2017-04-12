聯航暴力拖人下機 綠委要求官員拒搭

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民進黨籍立法委員蔡適應今天在立法院時表示，美國聯合航空以暴力拒絕亞裔乘客，要求官員拒搭聯航。

李澄然今天在立法院外交及國防委員會就「『川習會』後我國外交與國安因應作為」備質詢。蔡適應質詢時，提出上述要求。

李澄然對此表示，聯航做法應該譴責。外交部飛航以國航為優先，若經過行政院核定，外交部會遵行。在蔡適應追問要求當場承諾時，李澄然說「會盡量」。1060412

(中央社)