李明哲案 陸：委託兩岸服務中心通報

針對民進黨前黨工李明哲在中國大陸失聯，中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，大陸海協會已委託台灣「海峽兩岸交流服務中心」向李明哲的妻子李凈瑜通報情況，並轉交李明哲的親筆信。

安峰山並表示，此案是因李明哲「涉嫌從事危害國家安全活動」接受有關部門的「依法調查」，「大陸有關方面是在依法辦案，並將依法維護當事人的合法權益，如果蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題進一步複雜化，損害當事人的權益」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山回應媒體提問，作上述表示。

安峰山說，去年520以來，兩岸聯繫溝通和協商談判機制已停擺。中國大陸海峽兩岸關係協會已委託台灣有關團體「海峽兩岸交流服務中心」向李凈瑜通報有關情況，同時轉交李明哲給父母和妻子的親筆信。

他說，「台灣有關方面刻意把此事引向兩岸關係，惡意攻擊大陸、推波助瀾，只會使當前已經十分嚴峻的兩岸關係雪上加霜。」

不過，面對媒體詢問李明哲是否關押在廣東、陸方是否轉交藥品給他，以及李凈瑜10日欲赴陸探視台胞證卻遭註銷的原因，安峰山都未答覆。

行政院大陸委員會11日舉行國際記者會，主任委員張小月說，李明哲可能被拘留在廣東，但無法查證。她向陸方提出三大要求，包括儘速公布拘留李明哲的原因、關押在何處，並同意家屬前往大陸探視。1060412

(中央社)