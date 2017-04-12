法籍船員喝酒鬧事 順手牽羊遭警逮
基隆市警方獲報，愛四路一家PUB有3名法國籍船員喝完酒後，在店內搗亂，大聲喧鬧。其中一名船員還從吧台上偷走一瓶海尼根紀念版啤酒，警方將涉案船員帶回派出所究辦。
警方調查，3名法國籍船員因在海上航行太久，船隻靠港下船後，決定喝酒狂歡慶祝，於是前往愛四路某PUB內續攤時，不但酒後失序，且在離開時姓LE BOUCHER的法國船員，在吧台上順手偷拿走了一瓶海尼根紀念版啤酒，將其放進衣服口袋內。
店家發現後，追出去質問該名船員時，3名船員仗著自己外籍身分，不斷大吵大鬧，店家在無法忍受情形下，報請警方協助處理。
警方指出，警員到場處理時，3名外籍人士仍然無視警方制止持續叫囂，警方最後依法將他們帶回派出所內管束。
涉案的法國船員LE BOUCHER到派出所後否認犯行，直到警方出示店家的監視器畫面，才啞口無言坦承竊盜行為，全案經偵詢後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。1060412
(中央社)
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