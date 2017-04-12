觀旅局徵選新人赴日參加雪地婚禮
台中的新婚夫婦有福了！市府觀光旅遊局與日本長野縣駒根市辦理「2017純白婚禮活動」，即日起公開徵求2對臺中新婚夫婦前往日本駒根市參加雪地婚禮，並擔任兩地觀光大使，歡迎臺中市的新人踴躍報名參加徵選。
觀旅局說，赴日時間為5月11日至14日，獲選的新人可參加駒根市「千疊敷山谷」舉辦的日式婚禮，在雪白山景中許下終身承諾，體驗白色浪漫。新人僅需負擔一晚住宿費用，其餘日本來回機票及三天兩夜之食宿、交通、日式婚禮和服及妝髮費用都由主辦單位全數補助。
觀旅局表示，純白婚禮觀光大使限期內自由報名，主辦單位將依報名資料進行書面審查，並擇優通知面談後決定赴日人選。只要是去年1月1日至今年4月19日辦理結婚登記（或結婚生效），其中一方設籍在臺中的新婚夫妻，都可報名。可洽「臺中觀光旅遊網」詳閱報名辦法並下載附件報名表，完整填寫並附相關佐證資料後，即日起至4月19日止以郵戳為憑，寄至「402臺中市豐原區陽明街36號5樓台中市政府觀光旅遊局旅遊行銷科吳小姐收」，即可參與遴選。
觀旅局提醒，幸運獲選的臺中、駒根觀光交流大使，除需配合市府的出訪行程並全程參與之外，且應於返國兩個月內繳交1篇活動參與心得，並於106年度任期內出席兩地相關交流活動及協助雙方觀光宣傳。
因純白婚禮會場位於海拔2千公尺以上，號稱日本阿爾卑斯山的木曾駒岳，有鮮明的四季景觀，其中最著名的觀光地是海拔約2,600公尺的「千疊敷山谷」，氣候較平地寒冷，歷年氣溫約為攝氏零度至負10度之間，觀光旅遊局提醒有意參加的新人，請評估自身健康狀況再報名。
(中時)
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