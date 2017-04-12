美專家： 美航母駛向朝鮮半島 不意味要攻打北韓

前亞太助卿坎貝爾（左) 和白宮國安會亞洲事務資深主任葛林(右）都不認為美意圖軍事攻擊北韓。（江靜玲攝)

美國前亞太助卿坎貝爾表示，他不相信美國有意圖對北韓動武；白宮國安會前亞洲事務資深主任 、智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲副總裁葛林也指出，美國核動力航空母艦「卡爾文森號」駛向朝鮮半島，不意味美國要攻打北韓。

以「卡爾文森號」為中心的航母戰鬥群，8日啟程往朝鮮半島行進，預定在本周前可進入朝鮮半島一帶水域。值此同時，川普重申對付北韓「所有選項都已擺在桌上；平壤方面也在11日放話宣稱，「已準備好開戰」。

歐巴馬政府時期的國務院亞太助卿坎貝爾11日表示，即使「所有選項都擺在桌面上」，他不相信美國有對北韓動武的意圖。坎貝爾認為，即使公開揣測美國會對北韓發動攻擊，在政策利益上，都是不道德的事。

坎貝爾指出，北韓是一個最危險的地方，務必要審慎處理。

美國小布希總統的白宮國安會亞洲事務資深主任葛林也認為，「卡爾文森號」駛向北韓，顯示的是川普政府對北韓嚴正以對，不再只奉行「耐心戰略」持續等待下去，但這並不意味美國要攻擊北韓。

葛林表示，這顯示川普政府有意採取步驟，像是經濟制裁、部署更多防空導彈飛彈，「不表示美國要展開攻擊」。

但葛林認為，採取這些步驟十分重要，旨在向中國大陸傳遞，不可再像過去一般行事，中國大陸必須協助美國讓平壤更加自我節制。

對於北韓11日宣稱，「已準備好開戰」，葛林表示，這是平壤一貫伎倆。北韓在美國展現肌肉時，發出這樣威脅，並不令人意外。

坎貝爾和葛林於11日在CSIS舉辦的一場新書發表會後，接受媒體訪問時，表達前述看法。

美國海軍於美東時間8日宣布，以核動力航空母艦「卡爾文森號」為中心的航母戰鬥群，正駛往朝鮮半島附近。美國國防部長馬提斯11日表示，「卡爾文森號」前往西太平洋並非特定需求或特定理由，而是「我們認為此刻將她（卡爾文森號）部署該處，是最審慎之舉。」

(中時)