NBA》詹皇與韋少為何都討厭柯瑞？

勇士隨隊記者馬庫斯湯普生發表新書，他認為雷霆韋斯布魯克(左起)與騎士詹姆斯都討厭史提芬柯瑞(右)。(美聯社資料照)

根據美國媒體報導，勇士隨隊記者馬庫斯湯普生發表新書，內容直指騎士詹姆斯與雷霆韋斯布魯克兩人都討厭史提芬柯瑞，理由竟然是柯瑞的關注焦點比他們兩人來得高。

湯普生在新書發表會上表示，「我認為如果有人不喜歡史提芬柯瑞的話，其中一定有詹姆斯和韋斯布魯克，因為兩人對於柯瑞受到的關注程度頗為吃味。」

其實湯普生並非無風起浪，去年總決賽詹姆斯不斷在史提芬柯瑞耳邊講了一些垃圾話以及挑釁的言語，至於韋斯布魯克則是因為柯瑞日前公開支持哈登拿下本季例行賽MVP，韋斯布魯克得知後不屑的回了一句「我不在乎他說什麼，他是誰啊？」

(中時電子報)