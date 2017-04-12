前瞻水環境建設 學者：應納入國家戰略思維

前瞻基礎建設中，水環境建設預計投入2,500多億元，不過，學者專家質疑計劃中只看到硬體建設，但是看不到政府因應氣候變遷下的戰略思維，建議應該把氣候變遷思維納入前瞻計畫中，並且加強設施日常維護。

中央大學大氣系教授彭啟明指出，不是說做好水利建設就不會淹水，政府必須跟民眾說清楚各項目的功能，以及創造出的工作機會。臺北科技大學林鎮洋補充，即使做了水利建設也會有災害風險，但是良好的設備維護可以降低風險。

林鎮洋直言，台灣的問題是相關設施平時缺乏養護工作，遇到大災難就編列特別預算處理，一直做新的建設，因為新設施可以立刻解決很多問題。他以日本為例，日本每年編200多億元做設施日常維護，降低水患風險。

新北市土木技師公會理事長余烈表示，台灣降雨量是全球平均2.6倍，但是每人平均水源可使用量是世界平均的5分之1，代表水資源並未被妥善利用，前瞻計畫中看不到政府加強水資源利用率的規劃。

國民黨籍立委王惠美稱，前瞻計畫過於注重水庫工程，甚至是夾帶未環評工程，缺乏水資源永續利用、改善漏水率等永續思維。

台灣去年平均漏水率18％，平均每年流失10億立方公尺，約2.5個石門水庫的用水量，遠高於鄰近國家，王惠美認為前瞻計畫中看不到水資源浪費的改善計畫。

(工商)