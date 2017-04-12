春雷響雨進帳 高屏溪流量稍增
高雄已進入第一階段限水，今天凌晨因春雷響降下甘霖，累積雨量約50毫米，南區水資局表示，高屏溪攔河堰流量已增為每秒16.5cms，如果要解除限水，還要看後續雨量。
凌晨1時許，高雄市傳出春雷巨響，開始有間歇性的降雨，而且山區雨量小有進帳，統計累積雨量以新興區最多約56毫米，集水區雨量分布桃源、六龜和那瑪夏一帶也有約50毫米進帳。
南區水資局指出，高屏溪攔河堰的流速已從11日每秒14.5cms增為今天16.5cms，希望可以持續穩定降雨，紓解南部地區的旱象。
連續巨聲春雷也造成高雄局部地區停電，台電公司說，凌晨約2時許，雷擊致多條輸電線脫落，停電地區在岡山約250戶，台電漏夜出動人員修護，大約兩小時後恢復供電。1060412
(中央社)
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