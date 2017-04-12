檢申請逮捕前青瓦台秘書禹柄宇 遭駁回

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南韓檢方申請逮捕青瓦台前民政首席秘書禹柄宇，今天被首爾中央地方法院駁回。

南韓聯合新聞通訊社報導，這是法院第2次駁回檢方申請逮捕禹柄宇，南韓總統閨蜜親信崔順實壟斷國政醜聞案獨立檢察組曾於今年2月申請逮捕禹柄宇，但被法院駁回。

據報導，南韓檢方對禹柄宇涉嫌犯罪的指控多達8項，包括濫用職權、默認前總統朴槿惠親信崔順實干政、在國會聽證會上虛假陳述、作偽證等。

報導說，檢方最快將於本週末或下週起訴朴槿惠和禹柄宇，並公布最後調查結果。1060412

(中央社)