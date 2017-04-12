老翁癱坐地上 平鎮警背400米送回家

90歲蕭姓老翁11日晚間獨自癱坐在桃園市平鎮區龍安路旁，員警背著老翁走了400米才找到老翁家。(賴佑維翻攝)

90歲蕭姓老翁疑似罹有失智症及失聰，11日晚間獨自癱坐在桃園市平鎮區龍安路旁，建安派出所副所長洪福麟及警員簡旭佑發現，以為老翁住在附近，因老翁無法行走，便背著老翁在附近詢問，結果越背越遠，走了400米才找到老翁家。

警方表示，蕭姓老翁11日晚上趁著雨勢稍歇外出散步，但疑似沒做好保暖，加上失智症發作，走了一會兒後，竟癱坐在龍南路邊。因老翁無法走路，員警只好背著老翁到處詢問，結果附近住戶都說不認識老翁，直到問到1間雜貨店老闆，才得知老翁住家。

員警說，總共背了400米，在老翁家門口碰見準備出來尋找老翁的妻子。所幸老翁並無大礙，妻子也感謝員警的熱心。

(中時)