真心換絕情 熟女網戀遭跨國詐騙

56歲的已婚王姓女子自己經營一間小商店，因為老公長期在大陸工作不常回家，她平時除了顧店，就是使用臉書跟朋友聯繫感情。幾個月前，她在臉書上被一名外國人Morgan主動加好友，對方稱自己是英國人，現在在南非做生意，還有一個女兒在美國念書。兩人十分聊得來，幾乎每天都在臉書上聊天，Morgan雖然遠在南非，但總是會配合王女士的作息，貼心地噓寒問暖，讓王女士有了年輕時戀愛的感覺。

一個月後，Morgan說他女兒在國外生病，急需一筆醫療費用，請王女士幫忙匯款。王女士不疑有他，利用西聯匯款匯出新台幣16萬元。接下來幾個月，Morgan跟他女兒持續以各種理由要求王女士匯款，王女士在3個月內利用西聯匯款匯款11次，總計新台幣257萬1430元。直到前幾天，王女士希望對方先還一部分的錢給她，沒想到對方馬上關閉臉書帳號，等了好幾天都聯繫不上，王女士才急忙向派出所求助，發現自己遇到網路詐騙。

另一名50歲鄭小姐是知名企業的部門主管，在公司是能呼風喚雨的職場女強人，在感情上卻總是碰不到合適的對象。擁有國外高學歷的她，在Match.com交友網站認識一名外國網友William，對方稱自己是荷蘭人，從事室內設計，William告訴鄭小姐因為妻子過世，自己獨力扶養4歲女兒。

兩人從家庭、工作、興趣無所不談，沒幾個月就陷入熱戀。言談之中鄭小姐感受到William是個非常顧家且深情的人，被他深深感動。William告訴她，自己很慶幸能再碰到一個合得來的人，讓他有了再次結婚的打算，而單身的鄭女士也認為William就是遲來的Mr.Right，甚至願意與他共同撫養他的女兒。

幾天前，William稱要寄送一個包裹，需要繳交稅金，請鄭小姐先幫他匯款，鄭小姐未察覺異狀，到銀行以外匯方式匯款美金2550元，後來William又說包裹裡有現金，需開立反洗錢證明，再請她匯款，鄭小姐又到銀行匯出美金1萬3520元。最後，對方又說包裹還是有問題，要再多繳一筆美金6萬多元的保證費，這時鄭小姐才覺得不對勁，向165專線查證，驚覺遭詐。

台北市刑事警察大隊表示，現今交友通訊軟體發達，詐騙集團鎖定單身、失婚、喪偶，具有一定經濟基礎的中年熟女，透過臉書、Line或交友網站，加入好友聊天。他們通常假冒身家或職業不錯的歐美白領階級，配上英俊帥氣的大頭照，以溫情攻勢取得被害人信任，再以家人生病、投資周轉急需用錢，或誆稱寄送貴重物品遭海關扣押，須支付稅金才能放行等理由，向被害人詐財。感情不順遂或心理寂寞的被害人，基於對愛情的憧憬，加上對方的甜言蜜語及熱情攻勢，很容易落入素未謀面網友的詐騙陷阱。而這些利用西聯匯款匯出的被害款項，只要領款人出示身分證件及認證碼，在全球各地都可臨櫃領款。所以錢一旦匯出，很快就會被領走，且很難追回。

(中時)