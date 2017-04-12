朴槿惠第5次看守所訊問 快則週末遭起訴
負責調查「朴槿惠－崔順實親信門」案的南韓檢方特別調查本部專案組今天上午對前總統朴槿惠進行第5次看守所訊問。據預測，這將是檢方對朴槿惠進行的最後一次訊問。
南韓聯合新聞通訊社報導，檢方專案組今天在京畿道義王市的首爾看守所將全盤訊問朴槿惠涉嫌的核心指控，具體包括強制大企業向Mir財團和K體育財團出資、與「親信門」涉案人崔順實合謀從三星集團收受賄賂等。
報導稱，朴槿惠針對SK、樂天大企業集團等經營問題為代價，索取鉅額資金的情況，也是此次「獄中訊問」的重點之一。
據預測，檢方將綜合考慮5次訊問的結果和各種證據，以確認朴槿惠的犯罪事實，並最快於本週末或下週初將該案移交法院審判。
報導說，涉嫌向她提供賄賂的SK集團會長崔泰源、樂天集團會長辛東彬等，也會被決定是否遭受處罰。
另外，首爾中央地方法院今天駁回檢方要求逮捕青瓦台前民政首席秘書禹柄宇的申請。鑒於南韓總統大選拉票活動將於17日啟動，預計檢方不會再次申請法院批准逮捕禹柄宇，而對禹柄宇採取不羈押起訴。1060412
(中央社)
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