李明哲案 陸國台辦：海協會沒收到藥品
陸委會主委張小月11日說，轉交民進黨前黨工李明哲的藥品已由中國大陸海協會簽收。但中國大陸國台辦發言人安峰山今天表示，海協會至今沒有收到李明哲家屬的「相關物品」。
行政院大陸委員會副主委邱垂正上午向中央社表示，海峽交流基金會送達藥品後，有透過電話向中國大陸海峽兩岸關係協會確認，並且有簽收單。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山回應媒體提問時說，為照顧李明哲家屬的關切，陸方基於人道考量，中國大陸海協會委託台灣「海峽兩岸交流服務中心」向李明哲的妻子李凈瑜通報有關情況。
他說，中國大陸海協會同時轉達可以轉交李明哲家屬的「相關物品」，「但是到目前為止，我們海協會並沒有收到來自他們當事人家屬的（物品）」。
安峰山並表示，中國大陸海協會沒有就此事與海基會進一步聯繫。
李明哲3月19日自澳門入境廣東省珠海市後，不久便無音訊。由於李明哲患有高血壓，李凈瑜曾在3月28日委託海基會轉交藥品。1060412
(中央社)
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