員工裝冷氣摔死 張淑晶挨告判刑7月
張淑晶被控派一名廖姓員工安裝冷氣室外機鐵架，卻沒提供防墜設備，廖男不慎踩踏雨遮崩落而摔死。台灣高等法院今天依業務過失致死等罪判張淑晶7月徒刑，得易科罰金，還可上訴。
判決指出，張淑晶是一家室內裝潢設計(施工)公司的負責人，她派廖姓員工於民國103年3月15日上午10時許，到新北巿一處進行冷氣室外機鐵架裝設；未料，因建築老舊雨遮年久失修，廖男因踩踏的雨遮崩落而墜落地面，受有顱內出血等傷害，經急救住院3天後不治。
判決指出，廖男子女提告，張淑晶因未使廖男配戴安全帽，也未採購及提供防墜設備，被檢方提起公訴；一審法院依業務過失致死等罪判她7月徒刑，得易科罰金。
經上訴，台灣高等法院今天維持一審見解，駁回上訴，仍判張淑晶7月徒刑，得易科罰金。全案還可上訴。1060412
(中央社)
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