前瞻計畫 鄭文燦：實現復興區用水正義

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桃園市長鄭文燦12日表示，復興區看得到石門水庫，卻有高達1.2萬人沒自來水可用，如果政府不能把自來水送到復興區，有什麼資格要求復興區50年不能發展，這是用水正義的問題。中央社記者吳家昇攝 106年4月12日

桃園市長鄭文燦今天說，復興區看得到石門水庫，卻有高達1.2萬人沒自來水可用，如果政府不能把自來水送到復興區，有什麼資格要求復興區50年不能發展，這是用水正義的問題。

鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安上午到立法院經濟委員會參加前瞻基礎建設特別條例草案第2場公聽會。

鄭文燦發言時表示，石門水庫從民國53年興建迄今，但所在地的復興區卻有1.2萬人迄今沒有自來水可以用，53個部落只能用山泉水。

他說，復興區後山沒有ATM、沒有加油站，颱風來襲時，道路還會中斷。

他表示，這次前瞻建設計畫提出自來水能夠送到復興區，以及農路整修、野溪整治等，「如果政府不能把自來水送到復興區，有什麼資格要求復興區50年不能發展」，解決復興區「水庫看得到、用不到」的問題，這也是用水正義的問題。

林佳龍發言時說，中央目前的重心似乎放在防洪治水，但台中市政府的防洪計畫都涉及水環境營造，包括生態河川容易親水，前瞻性表現在大量開發水資源、再生水利用。

他說，水湳經貿園區的中水道，1天可以產生1.4萬公噸再生水，不但可以做澆灌使用，還可以供給工業區，解決水不足時生產的危機。

他說，福田水資源中心1天可以產生14萬噸再生水，缺水時將是「救命水」，這絕對具有前瞻性。

林佳龍說，柳川已整治400公尺，綠川整治也已開始，如果市府一段一段做，可能要花10至20年，中央看到市府的成績，願意加碼一次到位，進行水流域的綜合治理，對台中來說是「及時雨」。

潘孟安說，易淹水整治特別條例的特別預算即將落日，這次前瞻基礎建設的水環境建設，可以將計畫持續執行下去，讓人民住得安心、放心，是政府責無旁貸的工作。1060412

(中央社)