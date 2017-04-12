聯合航空受害亞裔醫：復原中 狀況不好
在聯合航空超賣機位事件中遭強行拖下飛機的受害亞裔醫師，今天告訴美國新聞台WLKY，他人在醫院療養復原，狀況並不好。
律師團證明受害男醫師是陶大衛（David Dao，譯音），並發表聲明表示，陶大衛和家屬目前「只聚焦在陶醫師的醫療照護和治療上」。
69歲的陶大衛則告訴WLKY，他在芝加哥1家醫院，正在復原中。當被問及他有哪些傷，他說「什麼都有」還說他狀況不好。
美國有線電視新聞網（CNN）則引述芝加哥律師戈蘭（Stephen L. Golan）的聲明說：「陶醫師的家人希望告訴全世界的人，對於他們所收到源源不絕的禱告、關切與支持，他們非常感謝。」
這起事件是發生在9日一架從芝加哥飛往肯塔基州路易斯市（Louisville）的聯合快捷航空（United Express）班機。根據同機乘客布里吉斯（Tyler Bridges），陶大衛當時表示他是華人所以才遭到差別待遇。
另1名同機乘客安斯派克（Jayse D. Anspach）則指出，原本陶大衛一開始自願下機。
他說：「他與他太太一開始自願下機。」「但當他們發現下一班飛機得等到10日下午2時30分，他就說：『這樣我沒辦法，我得回去工作，』接著坐回位置上。」
工作人員越是試圖讓他下機，他越是堅持要留下。
安斯派克回想：「他非常堅決地說：『我不能遲到，我是醫生，我得明天回到那裡。』」
美國運輸部已針對這起事件展開調查，新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）呼籲，應訂定新法遏止機位超賣現況。（譯者：中央社許湘欣）1060412
(中央社)
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