傳FBI去年取得法院密令 監聽川普前顧問
「華盛頓郵報」今天引述美國執法和其他官員披露，聯邦調查局去年夏天取得法院密令，監聽1名時任總統候選人川普的顧問，這是調查俄羅斯和美國大選可能關聯的一部分。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，美國聯邦調查局（FBI）和司法部說服海外情報監聽法庭（Foreign Intelligence Surveillance Court），有可能的理由相信川普外交政策顧問裴基（Carter Page）在俄國案件中，扮演外國勢力代理人的角色，因而取得法院命令監聽裴基的通聯紀錄。
報導中表示，裴基一再否認在和川普陣營或俄國接觸時有任何不法。
這是至今最明確的證據，讓FBI有理由相信2016總統大選期間，川普1名顧問和俄國特務接觸。
裴基和美國司法部未立即回覆路透尋求評論的要求。路透未能獨立證實華郵的報導。白宮和FBI婉拒回覆。1060412
(中央社)
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