美哪些航空愛趕客或最大方 看完有概念
聯合航空超賣機票，為讓機組員登機竟強拉乘客下機，讓經營聯航的聯合大陸控股公司（UCH）陷風暴。據美國運輸部資料，目前美國的航空公司趕人下機比率，已是1995年以來最低。
路透社報導，說服已買票的乘客放棄機位得耗費很大代價，聯合航空這次強拉乘客下機的教訓，更讓他們賠掉聲譽和股價。
聯航這次讓機場保安人員強拉1名男乘客下機、騰出空間供機組員登機的事件，讓美國航空業這股向來很少趕客下機的趨勢蒙上陰影。據美國運輸部的資料，2016年美國各航空公司因超賣機票趕客下機，每10萬人僅6人，這是美國政府自1995年開始追蹤這類情況後的最低比率。
美國的聯邦規定允許航空公司各自設定選擇讓乘客下機的標準，像是辦理登機時間、機票付費狀況、頻繁乘搭其航空公司或是否乘客有特殊殘疾。
路透社透過運輸部資料分析12大美國航空公司發現，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）提供的下機補償費高居首位，平均為1605美元，其次為捷藍航空公司（JetBlue）的平均1254美元。
這次捅簍子的聯合航空，趕客下機比率是每10萬人有4.3人，只能算「中段班」，但補償被趕乘客費用在12大航空裡卻是倒數第3，據運輸部資料，每人平均僅補償559美元。
規模相對較小的夏威夷航空（Hawaiian Airlines）則有不錯表現。去年該公司在12大航空公司裡的趕客下機比率最低，只有49名乘客被請下飛機，補償費全部不到2.5萬美元。
12大航空公司裡最會趕客下機的是西南航空公司（Southwest Airlines Co），去年趕了近1.5萬人下機，每10萬人平均要趕走9.9人，只比2015年略低一點，西南航空平均補償給每名被趕下機的乘客874美元。（譯者：中央社陳亦偉）1060412
(中央社)
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