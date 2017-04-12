鋒面帶來降雨　力行產業道路又坍方

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鋒面通過，遇雨就坍方的力行產業道路再度中斷，用路人今天發現14公里處大量落石覆蓋路面，雙向交通中斷，車輛須繞遠路。

鋒面在台灣附近徘徊，各地天氣不穩定，易有陣雨或雷雨，路況長期脆弱的南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路翠巒部落路段，今天被用路人發現大規模坍方，大量土石自邊坡滑落，阻斷雙向交通，汽車、機車都無法通行，部落農民運輸須繞路省道台8線。

南投縣警察局仁愛分局翠巒派出所表示，投89線力行產業道路14公里處疑因降雨坍方，警方拉起封鎖線，禁止人車通行；投89線指標14到16公里處地質脆弱，逢雨就坍方，就算是夏季午後雷雨也容易導致坍方。

力行產業道路16公里處日前因雨坍方，才修復不久，就換14公里處坍方，影響部落居民進出；力行產業道路部分路況極差，許多民眾都聽聞，也知道雨後勿行駛力行產業道路，而對於這種情形，南投縣長林明溱多次會勘，縣府工務處也正研究道路改善計畫。

另一方面，公路總局第二區養護工程處表示，台14線95.9公里處到95.959公里處仁愛鄉屯原路段，埔里工務段為穩定邊坡，施作預力地錨擋土牆，施工期間為維護安全，17日到30日每天上午8時到下午5時管制通行，每整點放行10分鐘。1060412

(中央社)