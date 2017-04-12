航空公司超賣處理SOP 民航局要規範

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民航局長林國顯（圖）12日在立法院答詢時承諾，將召集航空公司開會，針對座位超賣處理訂定標準作業程序（SOP）規範，保障消費者權益。中央社記者吳家昇攝 106年4月12日

民航局長林國顯今天在立法院答詢時承諾，將召集航空公司開會，針對座位超賣處理訂定標準作業程序（SOP）規範，保障消費者權益。

立法院交通委員會今天安排飛航安全調查委員會報告業務，民航局相關人員也列席。

最近聯合航空因座位超賣，要求旅客下機手段粗爆，引起立委關心國籍航空公司的座位超賣及處理。

民進黨立委黃國書要求民航局應掌握航空公司超賣比例，並訂定處理標準作業程序。

林國顯說，國籍航空公司超賣引發的爭議不多，航空公司多半採勸導或鼓勵方式，請自願旅客下機，到目前的客訴只有3件。

他也表示，民航局會要求航空公司開會，訂定超賣處理SOP，並列入營運評鑑。1060412

(中央社)