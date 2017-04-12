藍委批媚日失漁權 海巡署：護漁立場堅定
行政院海岸巡防署署長李仲威今天表示，沖之鳥的定位是個爭議，但政府主張12海里到200海里就是公海，維護漁權立場非常堅定，「沒有媚不媚日的問題」，護漁行動也已經開始。
立法院內政委員會今天邀請李仲威列席，處理106年度中央政府總預算有關海巡署及所屬預算解凍案。
媒體報導，台日9日舉行漁業小組會議，會中政府要求日方承認台灣漁船在沖之鳥周邊漁權，但遭日方明確拒絕，日方並說沖之鳥周邊是日本專屬經濟海域，絕不容許外國漁船在其中自由作業。
中國國民黨籍立法委員黃昭順質疑，新政府上台後「親美媚日」；親民黨籍立委陳怡潔則說，日本已明確拒絕台灣漁權，若政府對日本示好、示弱，日方就會「侵門踏戶」，對於漁權一點一滴流失。
李仲威答詢時表示，沖之鳥海域一直都在談判，並積極爭取，政府也有既定的立場，認為12海里到200海里就是公海，維護漁權立場非常堅定，沒有媚不媚日的問題。
李仲威說，沖之鳥海域目前已經有一艘巡護船在那邊，並詢問在附近作業的漁船是否需要協助，漁民都覺得可以在那邊正常作業，沒有需要幫忙的；海巡署護漁「態度始終都很強硬，行動也很強硬，我們從來也沒有媚日過」。1060412
(中央社)
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