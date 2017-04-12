撞傷孕婦肇逃 男子遭判1年1月定讞

有酒駕前科的嘉義市陳姓男子，去年開車追撞自用小客車，導致車上女駕駛懷孕初期陰道出血，一審以陳男與被害女子達成和解，讓他減刑依肇事致人傷害逃逸罪輕判7月，二審認為不構成減刑理由改判1年1月，案經上訴，最高法院駁回確定。

判決指出，陳男曾因2次酒駕及賭博等前科，遭判刑確定易科罰金，但他不知悔悟，去年5月2日晚上，他駕車行經嘉義市從後方追撞前方由女子駕駛的小客車，致懷孕的女子出血，他未下車查看提供必要的協助與救護，反而迅速開車逃離現場。

嘉義地院認為，陳男肇事逃逸後被逮，但已與被害女子以19萬多元達成和解，對方表明不追究他刑事責任，且他案發後有打電話請友人到車禍現場查看，有情堪憫恕之處，若判處該罪最低刑度1年恐屬過苛，經減刑後判處7月徒刑。檢不服提上訴。

台南高分院審理後認定，「和解」不是減刑的理由，陳男雖請友人到現場，但沒有幫忙救助，甚至還請兄長出面頂罪，其避罪之心態誠屬可議，不構成減刑事由，將他改判1年1月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)