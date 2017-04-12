王文洋對外說明與呂安妮關係：2007至今單身

宏仁集團總裁王文洋(左)與傳聞女友呂安妮(右)。(圖/中央社)

宏仁集團總裁王文洋和呂安妮這段長達22年的婚外情一直為世人矚目，但近日突然傳出兩人分居的消息。對此，王文洋公關今天(12日)透過記者會代為澄清事實，稱王本人早在2007年就已是單身。

王文洋公關表示兩點聲明：「第一點，王文洋總裁從2007年至今都是單身；第二點，王文洋總裁在2003年購買御之苑後，即沒有與呂安妮同住，所以不知道分居的消息從何而來？」

(中時電子報)