張景森諷念力 朱立倫：新北市靠團隊努力推動建設
針對張景森在臉書上抨擊新北市長朱立倫從不參加行政院的會議，是用念力推動建設，台中市長林佳龍也聲稱朱沒進過行政院會議。對此朱立倫表示，外界不要有政黨的分別，新北市是靠團隊努力，由下而上推動所有建設。
朱立倫表示，推動建設是以全體市民需要前國家前瞻計畫考量，不要有政黨分別，新北市都是靠團隊努力由下而上，包括各局處、市長長副市長，用團隊力量，副市長葉惠青、水利局長古沼格都在立法院公聽會現場。
朱立倫強調，所有建設不該只是為了個人或政黨。
對於前瞻計畫是否有分藍綠？朱立倫並未直接回應，但他指出，目前新北市爭取的前瞻計畫，包括新北市一直在爭取的萬大中和樹林線第二期計畫、環狀線的南環北環、或者是民生汐止線，對新北市民、大台北市民來講，這是事關700萬市民的交通建設，而且是未來10年重要的計畫。
朱立倫說，像水利局長、副市長現在正在爭取，包括八里汙水處理廠的提升，或者是新店溪上游的整治等水利建設，對新北市民、對大台北市民都是非常重要的。
朱立倫是在視察預計分別在今年7、8月完工的三鶯二橋、三鶯水資源回收中心工程後，對於「念力推動建設」一說提出反駁。
(中時)
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